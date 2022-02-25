СМИ: Марата Башарова выгнали из театра «Школа современной пьесы»

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, по данным телеграм-каналов, сделал заявление об исключении актера Марата Башарова из состава труппы.

«Башаров в нынешней напряженной ситуации повел себя отвратительно. Как не может себя вести артист, гражданин, человек. Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова и принимаю решение о невозможности нашей совместной работы». Иосиф Райхельгауз

Как заметил Райхельгауз, больше такой артист, как Марат Башаров, на сцену театра не выйдет. Запланированный спектакль «Город» состоится в назначенное время на сцене театра «Риалто» в Лимасоле. Вместо Марата Башарова на сцену выйдет актер Вадим Колганов.

больше по теме Марат Башаров одним словом высказался о действиях Владимира Путина в Донбассе и на Украине Россия проводит специальную операцию.

Ранее Марат Башаров разместил фотографию с Владимиром Путиным. Он подписал ее одним словом: «Спасибо». Правда, вовсе не факт, что Башаров лишился работы за этот пост.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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