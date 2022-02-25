Кейт Миддлтон блеснула в люксовом пальто Catherine Walker за 340 тысяч рублей

Британские СМИ едва ли не на первых страницах таблоидов публиковали снимки Кейт Миддлтон в пору ее беременности. Тогда общественность в один голос восхищалась тем, что жена принца Уильяма так бережливо относится к семейному бюджету. Вместо того чтобы покупать себе обновки, герцогиня Кембриджская перешила пуговицы на одном из своих старых пальто так, чтобы оно сошлось на ее пополневшей фигуре. Подобная экономия пришлась британцам по душе.

Однако в гардеробе Кейт Миддлтон есть и дорогая люксовая одежда. Так, к примеру, на деловую встречу с кронпринцессой Дании Мэри в Копенгаген герцогиня Кембриджская приехала в силуэтном сером пальто Catherine Walker стоимостью 340 тысяч рублей (три тысячи фунтов стерлингов). Образ жены внука Елизаветы II дополнили элегантные туфли-лодочки на шпильке, кожаные перчатки и небольшая сумочка марки Mulberry, за которую Кейт Миддлтон отдала 124 тысячи рублей (1095 фунтов стерлингов).

На подобную расточительность герцогиня Кембриджская идет не всегда. Так, в октябре 2021 года Кейт Миддлтон запечатлели в платье макси с принтом в виде мелкой клетки. Этот наряд жена принца Уильяма нашла у массмаркетового бренда Zara. Платье стоило всего 1579 рублей (16 фунтов) с учетом скидки, пишет Daily Mail.

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