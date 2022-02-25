«Только ворона с сорокой подрались. Символично»: Лазарева — о полной тишине в центре Киева

По словам певицы, она спокойно пьет чай в гостинице.

Певица Татьяна Лазарева в сторис Instagram заявила, что в центре Киева, где она находится в гостинице, царит полная тишина.

«Доброе утро! Я по-прежнему в центре Киева. По-прежнему кругом тишина. Я не знаю, может, это со мной что-то происходит. Вы тоже свидетели, что тишина. Ну вот только ворона с сорокой подрались. Символично». Татьяна Лазарева

Как отметила Татьяна Лазарева, она спокойно пьет чай в гостинице Киева в самом центре города. «Были какие-то сирены. Очень далеко. Я слышала. Здесь пока тихо. Проспала всю ночь. Все нормально», — заметила Татьяна Лазарева.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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