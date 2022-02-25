Овсянку с красной икрой не дали: Лиза Галкина уплетала подушечки с шоколадом, а Гарри — хлопья с медом

Дети Аллы Пугачевой — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза — учатся во втором классе элитной подмосковной гимназии. В школу юных гимназистов отвозит личный шофер. Примадонна на занятия малышей не провожает: едва ли в такое раннее утро у певицы есть желание покидать замок в деревне Грязь. Зато Максим Галкин с удовольствием завтракает с детьми.

Так, в своем микроблоге шоумен поделился семейными кадрами, запечатлев, как Лиза уплетала подушечки с шоколадом в молоке, а Гарри лакомился хлопьями с медом. Обычно по утрам дочка Примадонны ест кашку. И к овсянке добавляют любимый деликатес малышки — красную икру.

«Полезный завтрак! У тебя с чем хлопья?» — спросил шоумен у Гарри. «С медом!» — жуя за обе щеки, поделился сынишка Максима. «А у меня вкуснятина с вкуснятиной, внутри шоколад», — тут же вмешалась в беседу Лиза.

В какой-то момент на заднем плане послышался голос нянечки двойняшек — Оксаны. Она что-то спросила у малышей. В ответ Гарри в шутку отчитал помощницу своей мамы. «Оксана Ивановна, мы прерываем съемочку», — уточнил сын Максима.

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