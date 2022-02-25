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«Уже отвыкла»: Земфира дала первый большой концерт за пять лет

Певица решила дать два выступления в Москве подряд.

«Уже отвыкла»: Земфира дала первый большой концерт за пять лет
Певица Земфира. Фото: Russian Look.

24 февраля певица Земфира дала первый из двух своих концертов в Music Media Dome в Москве. 45-летняя артистка наконец представила вживую свой седьмой альбом «Бордерлайн», которого поклонники ждали восемь лет.

Да и большого живого выступления у звезды давненько не было.

«Мой первый концерт за пять лет. Я в принципе уже отвыкла. Не от сцены или от ощущения себя на сцене. Я отвыкла от публики. Давно не видела столько людей, давно не работала на такой большой площадке. Я очень благодарна и счастлива провести очень важный для меня день, очень сложный для меня день вместе с вами. Спасибо», — цитирует речь Земфиры на концерте «Комсомольская правда».

После этих слов певица исполнила свой хит «Хочешь», затем прозвучали другие ее известные песни: «Прогулка», «Жить в твоей голове», «Мы разбиваемся», «Искала». Конечно же, были спеты и новинки: «Жди меня», «Таблетки», «Пальто», «Остин» и другие. На концертной площадке наблюдался полный солд-аут, и не все фанаты смогли попасть на шоу.

Второй концерт намечен на 26 февраля.

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