Шон Пенн приехал на Украину для освещения конфликта в Донбассе

Во время проведения спецоперации российских войск голливудский актер находился в Киеве.

Американский актер и кинорежиссер, обладатель двух «Оскаров» и множества других премий Шон Пенн находится на Украине во время специальной операции России по защите Донбасса. Он снимает там документальный фильм о военном конфликте.

Об этом пишет издание The Daily Mail со ссылкой на штаб президента Украины.

«Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, особенно западным политикам», — сообщает ведомство в Facebook.

61-летний актер пообщался с украинскими военными и журналистами в Киеве, присутствовал на брифинге для прессы. Ранее, в ноябре 2021 года, он выезжал на передовую ВСУ, близко к территории ДНР. Сообщается, что он снимает документальный проект для студии Vice.

Ранее Пенн не раз принимал участие в международных гуманитарных и антивоенных кампаниях, помогал пострадавшим от стихийных бедствий.

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