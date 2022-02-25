Анджелина Джоли прокомментировала события на Украине

24 февраля одной из звезд, кто отреагировал на события в Украине, стала голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.

«Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине, — говорится в ее официальном заявлении в Instagram. — Я и мои коллеги из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека беженцев в регионе». «Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента — для народа Украины и для международного верховенства закона — невозможно переоценить».

Напомним, Джоли завела страницу в Instagram не для того, чтобы демонстрировать свою личную жизнь, публиковать откровенные фото или зарабатывать на рекламе и рекомендациях. Через социальную сеть она рассказывает о своей правозащитной деятельности и гуманитарной миссии.

46-летняя звезда занимается общественной работой параллельно со съемками в кино, воспитанием пятерых детей и судами с бывшим мужем Брэдом Питтом.

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