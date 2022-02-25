«Инициалы очень «добрые»: Дмитрий Колдун рассказал о повзрослевших сыне и дочке

Дмитрий Колдун познакомился со своей женой Викторией еще в школе. Когда артист принимал участие в «Фабрике звезд», Виктория приезжала из Минска, чтобы поддержать его на сцене. Позже они сыграли свадьбу и теперь воспитывают двоих детей.

Сыну Яну уже девять лет, а дочке Алисе в апреле будет шесть.

«Инициалы детей, если они напишут какую-то совместную книжку, очень «добрые». Получается, будет «Колдун ЯД» и «Колдун АД». Ян увлекается шахматами. Мы с ним часто играем и совсем недавно ему удалось меня обыграть. Алиса, скорее, больше творческая, она все время поет, танцует. Иногда мы поем с ней дуэтом, и она приглашает меня на танцы. Думаю, что Алиса пойдет развиваться в эту сторону. Ян — скорее нет», — рассказал Колдун в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, ранее Колдун рассказал о происхождении своей фамилии, а также об участии в «Фабрике звезд».

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