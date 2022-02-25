«Я узнала о замене из изданий»: Кудрявцева объяснила, почему не общается с Давлетяровым

По словам телеведущей, восстановить общение они так и не смогли.

Телеведущая Лера Кудрявцева в интервью Ирине Безруковой объяснила, почему не общается с бывшим генеральным директором канала «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.

По словам Кудрявцевой, Давлетяров не предупредил ее, что вести премию будет не она, а певица и телеведущая Ольга Бузова. Как отметила Кудрявцева, она не обиделась, что ее заменили «на молодую и красивую». Здесь в первую очередь свою роль сыграла история про дружбу.

«Это более болезненно. Человек не позвонил, не предупредил. Я узнала о замене из изданий. Разочарование в человеческих качествах меня ранит». Лера Кудрявцева

Напомним, что Леру Кудрявцеву в 2020 году неожиданно заменили на Ольгу Бузову. Причем Кудрявцева отмечала, что вовсе бы не обиделась, если ей сообщили об этом заранее. Кстати, сейчас Кудрявцева — приглашенный гость на канале. Новые руководители пригласили ее посотрудничать.

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