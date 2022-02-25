«Господи! Спаси и сохрани!»: Ани Лорак впервые отреагировала на украинские события

Певица Ани Лорак в сторис Instagram отреагировала на события, происходящие в последние дни на Украине.
Украинская исполнительница разместила снимок земного шара и сделал подпись: «Господи! Спаси и сохрани!»
Отметим, что Ани Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области Украины. Она часто в последние годы дает концерты в России.
Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.
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