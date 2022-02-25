«Ничего магического не перешло»: Дмитрий Колдун объяснил происхождение своей фамилии

Артист не изучал семейное древо, но кое-что узнал от служителей монастыря.

«Фабрика звезд», «Евровидение», ряд рейтинговых программ на телевидении — этого жгучего брюнета с голубыми глазами невозможно с кем-то перепутать. Да и фамилия у него звучная — Дмитрий Колдун. Как только он появился на музыкальном конкурсе, многие предполагали, что Колдун — псевдоним. Оказалось, что это настоящая фамилия артиста.

«В одном монастыре мне сказали, что, возможно, мой дед был знахарем и народным целителем. Церковь не всегда благословляла подобные вещи, таких людей называли колдунами, чернокнижниками, потому что они знали больше, чем другие. И, наверное, оттуда и пошла наша фамилия. Коренья я не собираю, ничего такого магического мне по наследству не перешло», — рассказал Колдун в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Дмитрий высказался о том, как проявлялась его звездная болезнь.

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