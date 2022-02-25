«Я таких молодых людей давно не видела»: Алиса Вокс призналась, что собирается замуж

Как отметила певица, это была любовь с первого взгляда.

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что в недалеком будущем снова выйдет замуж. Ее избранник — Сергей Свитавский. Вместе они уже год и четыре месяца. Пара очень счастлива вдвоем.

Как отметила Алиса Вокс, их знакомство с будущим мужем состоялось в винном баре у друзей. Сергей Свитавский работает экспертом в розничной группе крупного продуктового ритейла, отвечает за финансовую эффективность расходования средств.

«Мне понравилось, как он мыслил, как говорил, подкупила его деликатность, интеллигентность и порядочность. Я таких молодых людей давно не видела, тем более в моей сфере, где все люди очень специфические и я больше всего не хотела с людьми из шоу-бизнеса отношений». Алиса Вокс

Напомним, что Алиса Вокс была замужем за профессиональным барабанщиком и фотографом Дмитрием Бурмистровым. В конце 2015 года они расстались, сообщают dni.ru.

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