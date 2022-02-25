«Немного пахло гарью»: Татьяна Лазарева рассказала, что творится в самом центре Киева

Как отметила певица, волею судеб она оказалась в столице Украины в это непростое для всего мира время.

Певица Татьяна Лазарева в Instagram рассказала, что в самом начале специальной операции России в Донбассе она оказалась в центре Киева.

«Волею судеб, как говорится, я оказалась в этот момент в центре Киева. Здесь тихо, но на улицу я еще сегодня не выходила. Немного пахло гарью, но сейчас все ок, видимо, облако принесло». Татьяна Лазарева

Как отметила Татьяна Лазарева, ей пока сложно осознать, что происходит. При этом она заметила, что мирные люди находятся в неком замешательстве, а некоторые откровенно паникуют. Звезда призвала всех сохранять спокойствие.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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