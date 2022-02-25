«Не спала всю ночь»: помощница Любови Успенской — о реакции певицы на украинские события

Помощница певицы Любови Успенской в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о реакции «королевы русского шансона», уроженки Киева, на события на Украине.

«К ней приехали гости из Америки, но день рождения она была вынуждена отменить. Она не будет праздновать. Любовь Залмановна очень переживает». Помощница Любови Успенской

По словам помощницы, Любовь Успенская «не спала всю ночь». Хочет, чтобы не было войны и все было хорошо», — заметила помощница звезды.

больше по теме Любовь Успенская на фоне украинских событий отменила празднование дня рождения Не состоится 1 марта и престижная премия GQ.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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