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«Не спала всю ночь»: помощница Любови Успенской — о реакции певицы на украинские события

«Королева русского шансона» отменила празднование своего 68-летия.

«Не спала всю ночь»: помощница Любови Успенской — о реакции певицы на украинские события
Любовь Успенская. Фото: Globallookpress.com

Помощница певицы Любови Успенской в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о реакции «королевы русского шансона», уроженки Киева, на события на Украине.

Любовь Успенская
Любовь Успенская. Фото: Globallookpress.com

«К ней приехали гости из Америки, но день рождения она была вынуждена отменить. Она не будет праздновать. Любовь Залмановна очень переживает».

Помощница Любови Успенской

По словам помощницы, Любовь Успенская «не спала всю ночь». Хочет, чтобы не было войны и все было хорошо», — заметила помощница звезды.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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