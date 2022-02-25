«В 35 нужно уметь зарабатывать»: Семенович раскрыла главные критерии, на которые опирается при поиске будущего мужа

За плечами Анны Семенович — ряд романов, но ни один из них не закончился походом в ЗАГС. Недавно певица и экс-солистка «Блестящих» перешагнула 40-летний рубеж и еще активнее занялась поиском второй половины. Побывала даже на программе «Давай поженимся!». Правда, молодого человека по имени Юрий, которого она выбрала в студии в качестве жениха, быстро забыла.

«Мне 40 лет. Я ищу себе мужчину примерно такого же возраста — 35-45. Если встретился мужчина 35 лет, а он живет с мамой… Ну он не для меня. В 35 лет нужно уметь зарабатывать деньги. Жить с мамой в таком возрасте — какая-то психологическая зависимость от нее. С этим нужно разбираться психологу, а не мне», — разоткровенничалась Семенович в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Добавим, что самые продолжительные отношения у Анны Семенович были с бизнесменом по имени Руслан. С ним блондинка встречалась семь лет, а в подарок получила роскошную квартиру в Москве.

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