«Его личное дело»: Регина Дубовицкая отреагировала на критику Леонидом Якубовичем «Аншлага»

По словам телеведущей, рейтинг у ее программы по-прежнему хороший.

Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на критику программы «Аншлаг» со стороны своего коллеги Леонида Якубовича.

«Аншлаг» точно нельзя сравнивать с Comedy Club. А то, что Якубовичу не нравится наша программа, — это его личное дело. У нас цифра по просмотрам очень хорошая. Все нормально. Рейтинг большой». Регина Дубовицкая

По словам Регины Дубовицкой, люди по-прежнему смотрят «Аншлаг» — значит, программа им нравится. «Как мы можем кому-то не нравиться, когда у нас такие хорошие артисты», — заметила она.

Ранее Леонид Якубович негативно высказался об «Аншлаге» и Comedy Club. По его словам, ему не нравится «способ изложения материала» в этих программах.

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