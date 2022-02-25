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«Его личное дело»: Регина Дубовицкая отреагировала на критику Леонидом Якубовичем «Аншлага»

По словам телеведущей, рейтинг у ее программы по-прежнему хороший.

«Его личное дело»: Регина Дубовицкая отреагировала на критику Леонидом Якубовичем «Аншлага»
Регина Дубовицкая. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на критику программы «Аншлаг» со стороны своего коллеги Леонида Якубовича.

Леонид Якубович
Леонид Якубович. Фото: Globallookpress.com

«Аншлаг» точно нельзя сравнивать с Comedy Club. А то, что Якубовичу не нравится наша программа, — это его личное дело. У нас цифра по просмотрам очень хорошая. Все нормально. Рейтинг большой».

Регина Дубовицкая

По словам Регины Дубовицкой, люди по-прежнему смотрят «Аншлаг» — значит, программа им нравится. «Как мы можем кому-то не нравиться, когда у нас такие хорошие артисты», — заметила она.

Ранее Леонид Якубович негативно высказался об «Аншлаге» и Comedy Club. По его словам, ему не нравится «способ изложения материала» в этих программах.

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