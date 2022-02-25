Новости шоу-бизнеса: Малахов отменил вечеринку, Меладзе высказался об Украине, Фриске будет матерью-одиночкой

Самые популярные новости из мира звезд от 24 февраля.

Конфликт на Украине не оставил равнодушным многих звезд шоу-бизнеса. Так, например, Андрей Малахов отменил вечеринку по случаю празднования Масленицы, а Валерий Меладзе хочет, чтобы все решилось мирным путем.

Тем временем Наталья Фриске рассказала, что в скором времени получит статус матери-одиночки, а Курбан Омаров вновь заговорил об изменах Ксении Бородиной. Эти и другие новости из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 24 февраля, — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Андрей Малахов отменил вечеринку

Ситуация на Украине внесла свои коррективы и в календарь многих звезд. Например, Любовь Успенская отменила празднование дня рождения, а Андрей Малахов — вечеринку по случаю наступления Масленицы.

Банкет с участием жены Натальи Шкулевой и Александры Раппопорт, который по традиции проходит каждый год уже много лет подряд, Малахов отменил. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

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Валерий Меладзе высказался о событиях на Украине

Певец Валерий Меладзе одним из первых высказал свое мнение по ситуации на Украине. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что «история все расставит по местам».

«Я хочу попросить вас, я умоляю сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», — сказал Меладзе.

Наталья Фриске будет матерью-одиночкой

Младшая сестра покойной Жанны Фриске скоро станет мамой. Первенца артистка будет рожать одна, после чего получит статус матери-одиночки. Об этом она рассказала своим фанатам в инстаграме.

Певицу не пугают никакие сложности. При этом она подчеркнула, что выходить замуж больше не хочет.

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Курбан Омаров опять заговорил об изменах Ксении Бородиной

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись в августе 2021-го, но до сих пор периодически кидают камни в огороды друг друга. Накануне бизнесмен в очередной раз намекнул об изменах экс-жены. Причем сделал это, как всегда, с ноткой сарказма.

Курбан опубликовал в своем инстаграме фото, на котором позировал в шлеме с рогами, и попросил фолловеров придумать к нему смешную подпись. По заверениям Омарова, Бородина «ходила налево» с его лучшим другом.

Экс-жена Александра Серова рассказала о конфликте с ним

Недавно дочь Александра Серова — Мишель — рассказывала о том, что у ее родителей сложные отношения. А накануне сама Елена Стебенева призналась, что в их с артистом общении много эгоизма. Именно поэтому каждый из них не хочет пойти на сближение.

Однако Стебенева уверена, что перемирие с экс-избранником возможно. И в этом может помочь их общая дочь Мишель Серова.

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