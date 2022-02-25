«Честный остается одиноким»: Безрукова намекнула на неискренность бывшего мужа

Актриса развелась с Сергеем Безруковым несколько лет назад.

Ирина и Сергей Безруковы прожили в браке 15 лет. После развода актер женился на молодом режиссере Анне Матисон, которая родила ему уже троих детей. Как недавно призналась пара, на этом они не собираются останавливаться.

А Ирина Безрукова тем временем до сих пор переживает боль утраты. В своем инстаграме она намекнула на то, что Сергей был неискренен с ней.

«Вы заметили, что после разрыва долгих, счастливых лет отношений тот, кто был честен и верен, остается долгое время одиноким. А тот, кто постоянно врал, сразу же находит замену!» — написала Безрукова.

Напомним, в 2015-м Ирина Безрукова потеряла своего единственного сына Андрея, которого родила от актера Игоря Ливанова.

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