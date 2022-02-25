Математик и сценарист: как живет старший сын Владимира Высоцкого

Аркадий Высоцкий — старший сын Владимира Высоцкого — человек непубличный. В отличие от своего младшего брата Никиты, который стал актером и руководит «Домом Высоцкого на Таганке», Аркадий редко появляется на публике и не общается с журналистами.

Известно, что Аркадий учился в МГУ на математика, но быстро понял, что точные науки — не его конек. После он поступил во ВГИК и снялся в нескольких фильмах, в том числе в картине «Чужая белая и рябой», которая вышла на экраны в 1986 году.

Последние 30 лет Высоцкий пишет сценарии. Он стал автором сценария около 20 фильмов и сериалов, в числе которых «Письма к Эльзе», «Неотложка-2», «Батюшка», «Три дня до весны», «Тот, кто читает мысли» и другие. Об этом пишет «Пятый канал».

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За спиной у 59-летнего сценариста три брака и пятеро детей. Впервые он женился в студенчестве. Старшая его дочь Наталья подарила ему семерых внуков.

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