Кадры с двойняшками Аллы Пугачевой и Максима Галкина спровоцировали скандал

На днях Алла Пугачева поделилась в своем инстаграме кадрами с наследниками. Примадонна запечатлела двойняшек Лизу и Гарри на уроке физкультуры. И все бы ничего, да вот только на видео звездные наследники ползли по-пластунски по матам с «гранатами» в руках. Таким образом Алла Борисовна поздравила с Днем защитника Отечества всех причастных.

Несмотря на умилительные, казалось бы, кадры, они вызвали в Сети настоящий скандал. Пользователи соцсетей переругались, споря, стоит ли показывать «каждый шаг детей» или лучше оставить личное при себе.

Некоторые пользователи сомневаются, стоит ли 8-летним детям тренироваться с гранатами (пусть и игрушечными) в руках. Хотя мнение миллионов фанатов Пугачеву не интересует.

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