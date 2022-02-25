«Все носятся со своей травмой»: Мария Куликова считает харассмент в кино полумифическим

Актриса призналась, что и к ней «подкатывали» на площадке.

Актриса Мария Куликова — одна из самых скрытных в российском кинематографе. Так, только недавно стало известно, что она уже несколько лет счастлива в гражданском браке со своим новым мужем, актером Виталием Кудрявцевым.

Недавно звезда «Склифосовского» порассуждала на тему, которую в последнее время затрагивают многие звезды.

«В нашем скромном мире российского кинематографа, безусловно, бывали неприятные подкаты на площадке. Но гораздо чаще случались какие-то обоюдные симпатии. Вообще такое ощущение, что все сейчас вокруг сплошь травмированы чем-то и носятся со своей травмой как с чем-то грандиозным и важным. Раньше так не жили. Это новая реальность», — цитируют Куликову «7Дней».

Напомним, Мария Куликова воспитывает сына Ваню от актера Дениса Матросова и выбирает только те картины, которые ей по душе.

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