Дебют в кино: Пересильд и Учитель воссоединились ради 13-летней дочери

Актриса Юлия Пересильд родила режиссеру Алексею Учителю двух дочек — Анну и Машу. Пара рассталась несколько лет назад, но накануне вышла в свет вместе. Оба пришли поддержать свою старшую дочь Аню, которая дебютировала в кино.

13-летняя Анна сыграла свою первую роль в фильме режиссера Натальи Кончаловской «Первый снег». Премьера фильма прошла вечером 23 февраля в столичном кинотеатре «Иллюзион». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Пересильд и Учитель тепло общались на публике, но позировать фотографам вместе отказались.

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Напомним, младшей дочери Юлии Пересильд от Алексея Учителя Маше в этом году исполнится 10 лет.

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