«Как же это мерзко»: Панин не на шутку разозлил россиян

Несколько лет назад актер Алексей Панин переехал в солнечную Испанию. Звезда «Жмурок» не скрывает своего негативного отношения к родине и россиянам в целом. Так и на этот раз он проигнорировал соотечественников.

23 февраля он признался в любви к США. В блоге артист опубликовал снимок, на котором он позирует с носками с американским флагом.

«Теперь меня точно запишут в иностранные агенты! Люблю тебя, Америка», — написал Панин.

Пользователи Сети раскритиковали актера.

«Вы продолжаете зарабатывать здесь, при этом плюете в собственную страну и народ. Позор! Честно, ваш эпатаж уже задолбал, клоун! Как же это все мерзко!» — писали пользователи Сети.

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