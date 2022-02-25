Вместе с ним плакал весь зал: с Борисом Невзоровым простились в Москве

В Москве проводили в последний путь актера Бориса Невзорова. Он умер 18 февраля на 73-м году жизни из-за коронавируса.

Гражданская панихида прошла в Церемониальном зале Троекуровского кладбища, куда пришли Александр Коршунов, Александр Клюквин, Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Валерий Афанасьев, Игорь Петренко и многие другие. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На церемонии прозвучало много теплых слов. Присутствующие говорили, что каждая роль Бориса Георгиевича была шедевром. Вспоминали о том, что, когда он плакал на сцене, вместе с ним плакал весь зрительный зал.

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Добавим, Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. У него остались молодая жена и дочь, которой в этом году исполнится два годика.

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