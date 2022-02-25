«Идите всей семьей»: Надя Михалкова с повзрослевшими детьми от Гигинеишвили вышла в свет

Звездная наследница Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили расстались почти пять лет назад. В браке у них родились дочь Нина и сын Ваня.

Накануне актриса вывела своих чад в свет. Все вместе они побывали на премьере спортивной драмы «Мистер Нокаут», режиссером которой выступил старший брат Нади — Артем Михалков.

«С нежностью и любовью хочу поздравить Тему с премьерой и выходом фильма «Мистер Нокаут» . В кино с 23-го февраля. Идите всей семьей. Мы нашей семьей всех возрастов испробовали. Нам понравилось!» — написала Михалкова в своем инстаграме, где и разместила свежий снимок с детьми.

Фанаты отреагировали на фото.

«Такие детки яркие! Глаз не отвести! Красивые!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что Нине в этом году исполнится 11 лет, а Ивану — 9. Они родились в один день — 21 мая, но в разные годы.

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