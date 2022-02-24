«Он в профессиональном поиске»: Кудрявцева рассказала, что муж-хоккеист остался без работы

Телеведущая пояснила, что теперь зарабатывает больше всех в семье, так как у Игоря Макарова завершилась карьера.

Лера Кудрявцева не скрывает, что работает на телевидении много лет. Ее в Москву привез первый муж барабанщик из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. И хоть они развелись вскоре после того, как она родила сына Жана, блондинке удалось стать знаменитой.

Теперь она является лицом канала НТВ. Блондинка ведет несколько передач, а также воспитывает дочку Марию с мужем Игорем Макаровым.

Обычно Кудрявцева редко дает интервью. Но на этот раз она пообщалась с Ириной Безруковой. Телеведущая объяснила, почему не снимает себя без макияжа и фильтров. Также она вспомнила, что впервые заработала в 12 лет, когда стала мыть подъезд.

Потом Лера работала в кафе, где мыла посуду. Она на полученные гонорары покупала подарки родным. Телеведущая призналась, что теперь у нее в семье раздельные финансы.

«Есть мои деньги, есть деньги мужа. Мы их не особо распределяем. Я своими распоряжаюсь, Игорь своими распоряжается. Какие-то большие глобальные покупки мы вместе решаем. А так у нас у каждого свое. Я не завишу ни от кого. У меня есть свой заработок и свои деньги», — поделилась Кудрявцева.

Безрукова решила уточнить, кто в семье телеведущей зарабатывает больше.

«На данном этапе сейчас уже я, потому что, к сожалению, у мужа закончилась профессиональная карьера. Он в таком профессиональном поиске. Хотя был момент, даже года, когда он зарабатывал много, а я меньше. Сейчас зарабатываю я, а он в поиске себя», — призналась звезда в передаче на YouTube-канале «Начало».

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