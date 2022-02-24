«Это некрасиво и неэстетично»: 50-летняя Кудрявцева пояснила, почему не показывает себя без фильтров

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она вела музыкальные чарты и не раз становилась ведущей премий. Теперь Лера стала официальным лицом канала НТВ.

Она ведет несколько передач: «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Примечательно, что обычно телеведущая предстает на публике в костюмах или платьях. В свои 50 лет она обладает стройной фигурой.

Однако увидеть Леру без макияжа — большая редкость. В интервью Ирине Безруковой она пояснила, почему предпочитает публиковать обработанные фото и видео.

«Я не очень люблю себя в натуральном виде. Потому что это некрасиво и неэстетично. Люди, заходя в Instagram, хотят видеть красивые картинки. Вот прям хотят. И мы хотим получать такой фидбэк: ой, какая ты молодая, выглядишь прекрасно. А я понимаю, что все далеко совсем не так. Я не прекрасно выгляжу. Я могу прекрасно выглядеть только на съемках в гриме, когда стоит хороший свет, как у вас. Я, например, не выкладываю фотографии из дома, потому что я дома не накрашенная. Я в принципе кроме работы нигде не накрашенная. И когда ты не накрашенная, с гулькой на голове с ребенком на кухне делаешь фотографию, думаешь: господи, боже мой! Люди хотят видеть красивую картинку. Поэтому, когда я начала получать комментарии, когда просили показать без фотошопа, я сказала: не надо», — пояснила звезда на YouTube-канале «Начало».

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