Звезда турецких сериалов отрицает свои пластические операции

Как и исполнительница роли Хюррем Султан, Ханде Эрчил оказалась в центре обсуждения своей внешности.

Актрису из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчил уличили во лжи по поводу методов преображения внешности.

После бурных обсуждений изменения лица Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем Султан в «Великолепном веке», любители турецких сериалов переключись на другую восходящую звезду с восточной внешностью Ханде Эрчил.

Брюнетка с 19 лет участвует в конкурсах красоты и даже получает титулы. Однако далеко не всем режиссерам подходила внешность актрисы. Эрчил советовали похудеть и указывали на слишком выпирающие щеки.

Ханде Эрчил взялась за свое преображение и похудела на 15 килограммов. Вот только поклонники не верят, что можно изменить форму носа и губы при помощи похудения. Они считают, что актриса сделала ринопластику, удалила комки Биша, а также прибегла к инъекциям ботокса.

Пластический хирург Давид Гришкян согласен с тем, что Ханде Эрчил изменила себя с помощью «уколов красоты».

«Однозначно скажу, что актриса не удаляла комки Биша, иначе мы бы заметили провалы в области щек. Скорее всего была проведена липосакция щек и подбородка. Хотя, учитывая потерю веса на 10–15 кг, можно предположить что и она не потребовалась. Тогда, скорее всего, скулы и подбородок подчеркнули филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Увеличение губ также очевидно», — отметил специалист для 7days.ru.

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