Одно изумление: Нетребко в черном платье-рыбке с прозрачным декольте произвела фурор

Оперная дива приехала в Москву и дала концерт. Она выбрала смелый женственный образ для выступления.

Анна Нетребко уже длительное время строит карьеру. Она может похвастаться тем, что ее график всегда расписан на год вперед. Артистка живет в Вене, но постоянно путешествует. Она не скрывает, что порой у нее нет даже времени на отдых.

Порой оперная дива уделяет время сыну Тьяго. Недавно она провела несколько недель в Италии, где много гуляла и демонстрировала яркие образы.

В прошлом году Анна отпраздновала 50-летие. Поклонники не перестают отмечать, что она выглядит гораздо моложе. А на днях артистка прилетела в Москву. Она дала концерт в Барвихе.

На сцене певица появилась сначала в ярком лавандовом платье и боа. А потом она предстала в черном платье-рыбке с прозрачным декольте. Нетребко подчеркнула свои формы. Она покрасовалась в объятиях мужа Юсифа Эйвазова.

Поклонники были сражены тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что она постройнела. Анна получила сотни комплиментов.

«Ну до чего хороша», «Какая вы классная», «Фигура богини», «Просто нет слов», «Аннушка, у вас потрясающее платье», «Как оторвать взгляд», «Вы поразили, фигура восхищает, голос тоже», «Как мне нравятся ваши формы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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