«Произносили слова, что такая опция есть»: муж Глюкозы подтвердил, что в 2019 году он хотел развестись с певицей

Возлюбленный певицы Глюкозы сознался, что почти ушел от артистки в 2019 году. Хотя до этого бизнесмен Александр Чистяков вместе с женой отрицали данный факт.

Напомним, что в 2019 году Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, стала появляться на светских мероприятиях без возлюбленного. Артистка делилась откровенными фото и рассуждениями о семье и отношениях.

Поклонники и коллеги всерьез стали переживать за Глюкозу и ее брак с бизнесменом Александром Чистяковым. Даже телеведущая Ксения Собчак поверила и стала распространять информацию о разводе знаменитостей.

Глюкоза с мужем на это записали юмористическое видео, где разыграли свой развод с разделом имущества. Тогда поклонники восприняли всю историю с проблемами в отношениях как пиар-ход перед премьерой новой песни артистки.

И вот недавно муж Глюкозы признался, что он на самом деле планировал расстаться с певицей.

«У нас разговор дошел до такого градуса, когда мы произносили слова, что такая опция есть», — заявил Чистяков в Tatler.

Напомним, ранее Глюкоза поделилась фотографией своей мамы, которая выглядит, как сестра артистки.

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