«Моя жена – другая планета»: Константин Хабенский трогательно рассказал о своей избраннице

Исполнитель главной роли в фильме «Собибор» Константин Хабенский заявил, что его жена Ольга Литвинова не похожа на обычных людей с планеты Земля.

Артист дал своей возлюбленной необычное описание. Константин Хабенский считает, что все женщины — внеземные существа. А его жена тем более.

«Моя жена — другая планета. Я не буду говорить: жена, мать, друг — все это может быть. Но, так или иначе, женщины — люди с другой планеты», — рассказал Хабенский в документальном фильме к своему юбилею, который показали на Первом канале.

В свою очередь жена Константина Хабенского призналась, что переживает за любимого из-за его экспериментов и опасных трюках в кино.

«Я его ругаю за такое. «А как же мы?». Но он все равно идет практически на любые эксперименты», — рассказала Ольга Литвинова.

Напомним, ранее жена Константина Хабенского ответила, каким видит актера дома. Ольга Литвинова призналась, что многие не знают настоящего Константина Хабенского. Помимо доброго сердца, артист обладает «и пороками, и чертовщинкой».

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