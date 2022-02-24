«Мы остаемся лучшими друзьями»: солист группы ABBA Бьорн Ульвеус разводится со своей женой

Пара была в браке более 40 лет.

Солист группы ABBA Бьорн Ульвеус и его жена музыкальная журналистка Лена Калерсио разводятся. Пара была вместе 41 год.

«После долгих и прекрасных лет вместе мы приняли решение пойти разными путями. Мы остаемся лучшими друзьями и продолжим вместе праздновать семейные праздники», — заявляют бывшие супруги Independent.

76-летний Бьорн Ульвеус и 73-летняя Лена Калерсио поженились в 1981 году. У пары есть две общих дочери: 40-летняя Эмма и 36-летняя Анна. У Бьорна есть еще двое детей от предыдущего брака.

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