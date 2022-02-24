«Сложный день»: Дмитрий Исхаков рассказал об особенном отношении к своему дню рождения

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков признался, что в собственный день рождения чувствует себя странно. Это началось еще в детстве.

Исхаков празднует 44-й день рождения. В собственный праздник экс-возлюбленный вспомнил историю школьных времен.

«Для меня мой день рождения — сложный день. Я от природы застенчивый интроверт. Особое внимание в этот день мне всегда было в тягость. Всегда одно и то же неловкое чувство, как будто меня никто весь год не замечает, как самого незаметного и тихого парня в классе, но вот мой день рождения, и все должны вежливо отметиться, но я-то знаю, что всем все равно на самом деле и они даже не помнят моего имени», — рассказал Исхаков в личном микроблоге.

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«Я весь день вежливо киваю, улыбаюсь и что-то бормочу в ответ на вполне искренние поздравления близких… Как-будто я не заслуживаю всего этого внимания даже в свой день рождения. И люди просто хотят быть вежливыми, и это такая форма общепринятая, а на самом деле всем пофиг», — добавил фотограф.

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