«Я была его собственностью»: Екатерина Сафарова рассказала, как едва не попала в рабство

Победительница восьмого сезона шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова заявила, что так и не стала певицей по вине своего продюсера.

Экс-возлюбленная Тимати на проекте о себе заявила как о модели. Также девушка говорила о том, что мечтает построить карьеру актрисы. Оказалось, Сафарова была не прочь податься и в певицы. Вот только продюсер не помог ей в этом.

«Этот идиот-продюсер, даже не знаю, как его назвать… Я была его собственностью… Контракт был просто жесть! Когда я показала его адвокату, тот сказал: «Катя, даже если он захочет тебя продать кому-то, то он может это сделать». У меня был такой уровень стресса, что мне ничего не хотелось, не было сил, не хотелось идти домой, я часто плакала», — рассказала Сафарова о своем прошлом в личном микроблоге.

Напомним, ранее Екатерина Сафарова назвала самый запоминающийся день на проекте «Холостяк», когда участие в нем принимал шоумен Тимати.

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