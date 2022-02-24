«Мне две недели кололи гормон»: Ольга Бузова объяснила, почему ее заподозрили в беременности

Телеведущая упорно тренируется в перерывах между съемками второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Исполнительница Ольга Бузова разместила в личном микроблоге кадры с тренировки на открытом воздухе в Африке. Знаменитость активно пытается избавиться от лишних килограммов. Так как Ольгу уже принимают за беременную.

Бузова призналась, что из-за проблем с рукой поправилась еще в начале зимы. Артистке кололи гормоны. Поэтому животик Ольги округлился. Но знаменитость не ждет малыша. Да и за питанием с физическими упражнениями Бузова следит.

Свои тренировки телеведущая публикует в личном микроблоге. Ольга надеется, что скоро снова станет подтянутой.

«Мне две недели кололи гормон, когда были проблемы с рукой. Из-за этого я очень сильно поправилась в декабре, когда лежала в больнице. Хочется скорее вернуть себе идеальное тело. И я знаю, что труд и упорные тренировки сделают свое дело», — сообщила звезда в своем Instagram.

Напомним, ранее Ольга Бузова сменила имидж. Блондинка сделала из кос корону. А остальные длинные пряди оставила в хвосте.

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