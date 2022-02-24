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Букингемский дворец опроверг информацию о смерти королевы Елизаветы II

Ранее о кончине Ее Величества сообщала американская пресса.

Букингемский дворец опроверг информацию о смерти королевы Елизаветы II
Елизавета II. Фото: globallookpress.ru

Букингемский дворец опроверг новость о кончине Елизаветы II, анонсируя вечеринку в честь Платинового юбилея на официальном сайте. Ранее американское издание Hollywood Unlocked сообщило о смерти Ее Величества. Новость о кончине королевы Великобритании появилась в аккаунте таблоида в соцсети.

Британский журналист Рикардо Брукс сразу же написал опровержение в Twitter. Он назвал это слухом и напомнил, что на случай трагедии будет реализован особый регламент. О смерти монарха первыми сообщит BBC. Теперь о здравии Елизаветы II сообщил Букингемский дворец.

Ранее стало известно, что Елизавета II заболела коронавирусом. У королевы наблюдаются простудные явления. Судя по всему, королева, которая трижды привилась от коронавируса, переносит болезнь легко.

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