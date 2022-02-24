«Никогда не обижали друг друга»: Лиза Арзамасова рассказала о своей няне, которая живет на Украине

Лиза Арзамасова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. Актриса в прошлом году стала мамой. Теперь она воспитывает сына Льва со своим мужем Ильей Авербухом.

Артистка поддерживает связь с родными. На днях она отметила день рождения своей мамы. А теперь Лиза рассказала о своем близком человеке, который живет на Украине.

24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе. Сложившаяся ситуация обеспокоила Ивана Урганта, Веру Брежневу, Настю Каменских и других известных персон. Максим Галкин находится на связи с родными, которые живут на Украине. Аразамасова призналась, что там находится ее няня.

«Моя нянечка Люба живет в Украине. Я ее очень люблю. Она была со мной 20 лет с самого раннего моего детства. Мы с ней никогда не обижали друг друга. Между нами никогда не было политики — только любовь. Что бы я сейчас не написала, не приблизит мир… Под искренними публикациями о том, что мир нужен всем, — война в комментариях. Война в умах… Она началась не сегодня, а много лет назад», — написала актриса.

Добавим, что многие развлекательные мероприятия отменили. Андрей Малахов сообщил, что вечеринка по случаю Масленицы не состоится, а Любовь Успенская не стала праздновать день рождения.

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