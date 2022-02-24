Вот это гены: Клава Кока запечатлелась с моложавой мамой и красавцем-братом

Певица в День защитника отечества встретилась со своей семьей в ресторане.

Клава Кока уже длительное время строит карьеру певицы. Она не раз участвовала в музыкальных шоу. Молодую исполнительницу критиковали, но это ее не остановило.

Теперь она является кумиром молодежи и может позволить себе отдыхать на дорогостоящих курортах. В свои 25 лет артистка не боится экспериментировать со стилем. Она уже не раз перекрашивала волосы в яркие цвета.

Недавно Кока похвасталась, что купила квартиру в Москве. Также она устроила себе шопинг, обновив гардероб. А вот 23 февраля после съемок певица увиделась с родными.

Она поужинала со своей мамой Ладой Высоковой, а также с отцом и родным братом Львом. Артистка предстала за столом в джинсах скинни и песочном кардигане. Примечательно, что ее мама была без макияжа. Они подурачились на камеру. Звезда также отметила, что ее брат свободен.

«Успела к моим мужчинам. Лев попросил его отметить. Девочки, не проходите мимо», — написала Клава.

Многие поклонники поразились тому, как молодо выглядит мама артистки. Другие остались в восторге от ее брата. «Какие красивые все», «А папа приколист, теперь ясно, в кого вы», «Какая позитивная семья», «Брат у вас такой мужественный», «Мама очень красивая», «Вы очаровательная и теперь видно, чьи гены», — прокомментировали пост подписчики.

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