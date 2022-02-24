Воры утащили со съемок сериала Netflix «Корона» антиквариат на 200 тысяч долларов

На съемках сериала Netflix «Корона» произошло преступление: пропал антикварный реквизит на сумму более чем в 200 тысяч долларов.
На съемочной площадке в Йоркшире воры похитили более 350 предметов, в том числе реплику яйца Фаберже 1987 года, циферблат напольных часов, серебряный туалетный столик, хрустальную посуду, русские иконы, а также серебряные и золотые канделябры.
Как сообщает издание Variety, данный инцидент не повлияет на график съемок — Netflix быстро найдет замену пропавшим вещам. Однако киношники все-таки надеются, что реквизит удастся вернуть. Британская полиция уже проводит расследование.
Ожидается, что пропажа «всплывет» у скупщиков антиквариата. Перечисленные предметы находятся не в лучшем состоянии, поэтому особо много денег за них не выручишь. Однако они имеют большую ценность для британской киноиндустрии.
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