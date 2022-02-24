Воры утащили со съемок сериала Netflix «Корона» антиквариат на 200 тысяч долларов

В том числе и русские иконы.

На съемках сериала Netflix «Корона» произошло преступление: пропал антикварный реквизит на сумму более чем в 200 тысяч долларов.

На съемочной площадке в Йоркшире воры похитили более 350 предметов, в том числе реплику яйца Фаберже 1987 года, циферблат напольных часов, серебряный туалетный столик, хрустальную посуду, русские иконы, а также серебряные и золотые канделябры.

Как сообщает издание Variety, данный инцидент не повлияет на график съемок — Netflix быстро найдет замену пропавшим вещам. Однако киношники все-таки надеются, что реквизит удастся вернуть. Британская полиция уже проводит расследование.

больше по теме Вспомнить прошлое: громкое интервью принцессы Дианы будет экранизировано Оно станет основной темой 5 сезона сериала «Корона».

Ожидается, что пропажа «всплывет» у скупщиков антиквариата. Перечисленные предметы находятся не в лучшем состоянии, поэтому особо много денег за них не выручишь. Однако они имеют большую ценность для британской киноиндустрии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.