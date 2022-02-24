«Мог ударить меня в живот»: Бьянка призналась, что была жертвой домашнего насилия

Исполнительница Бьянка рассказала об отце, который избивал ее в детстве.

Бьянка подчеркнула, что старшего брата родитель не трогал. А вот ее мог ударить даже за грязную посуду.

«Он превратился в страшного алкоголика. Он меня бил — пьяный и уже не пьяный потом. Достаточно сильно бил. Он мог ударить меня в живот — у меня кровь могла пойти. Это учитывая, что он тяжелоатлет. Мог об стену головой ударить — для него это было нормой», — призналась Бьянка.

Мать Бьянки никак не мешала мужу и не заступалась за дочь. А здоровье маленькой артистки в этот момент ухудшалось.

«Она же его любила. Они как-то пытались с этим справиться. У меня в 10–11 лет начались панические атаки. Тряслись руки, ноги, ты хочешь постоянно уйти из дома. Полная прострация, я не понимала, где нахожусь, падало зрение», — добавила певица в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Напомним, ранее Бьянка похвасталась своим заработком.

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