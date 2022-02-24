Модный фасон и трендовый цвет: Кудрявцева в брючном костюме щегольнула на съемках

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что общалась с именитыми персонами. Теперь блондинка выведывает личные танцы у артистов в шоу «Секрет на миллион».

Она также ведет еще одну передачу «Звезды сошлись». На публике 50-летняя телеведущая привыкла появляться в женственных образах. Она не скрывает, что луки для нее подбирают стилисты.

Недавно Лера покрасовалась в силуэтном платье с манжетами. А вот 24 февраля она приехала сниматься со своим соведущим Антоном Привольновым. Блондинка предстала в брючном костюме актуального канареечного цвета. Жакет на запах обладает эффектом стройности, так как визуально уменьшает талию. Кудрявцева покрасовалась в гримерке перед съемочной группой. Потом она отправилась в студию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие адресовали ей комплименты. Отметим, что Екатерина Стриженова, Ольга Бузова и другие звезды тоже носят наряды модного желтого оттенка.

«Какая красивая», «Ох, как вам идет», «Лера, такая стройная», «Сложно поверить, что вам 50 лет», «Костюм роскошный», «Вами там все любуются», «Безумно хороши», «Всегда стильная», «Красотка, слов нет», «Обожаю такой цвет», — стали писать пользователи Сети.

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