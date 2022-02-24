Андрей Малахов отменил вечеринку по случаю Масленицы из-за ситуации на Украине

Андрей Малахов обычно каждый год на Масленицу устраивает вечеринку. Он приглашает звезд и организует банкет с изысканными блюдами, чтобы порадовать гостей.

В этом году телеведущий собирался также устроить праздник вместе с женой Натальей Шкулевой и Александрой Раппопорт. Однако 24 февраля он сообщил, что все отменяет. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети.

Решила не отмечать свой день рождения и Любовь Успенская. Ей исполнилось 68 лет, поэтому она намеревалась устроить роскошную вечеринку. Однако из-за того, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе, звезды отказываются от праздничных мероприятий.

Также артисты шоу «Импровизация» должны были дать концерт в Саратове. Антон Шастун сообщил, что их выступление решено отменить.

«Сегодня шоу «Импровизация» должно было выступать в городе Саратов. Концерт перенесен. Я надеюсь, каждый из вас понимает почему. Мы скоро сообщим о новой дате и обязательно с вами увидимся. Очень хочу, чтобы люди берегли друг друга. И любили. Нет ничего важнее этого», — написал актер.

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