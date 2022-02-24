«Мы все будем молиться»: Анастасия Решетова плачет от боли за жителей Украины и Донбасса

Анастасия Решетова разместила в личном микроблоге сочувственные комментарии по поводу ситуации на Украине и Донбассе.

Знаменитость заявила, что хочет видеть мирное небо над головой. Анастасия считает украинцев братским народом для русских.

«Я не верю, что это происходит… Мы не хотим войны с Украиной!» — написала в Stories личного микроблога Анастасия Решетова.

Экс-возлюбленная шоумена Тимати призналась, что будет молиться за граждан Украины и Донбасса. Решетова верит в скорейшее окончание всех конфликтов.

«Украинцы! Вы всегда были и будете братским народом для русских. Я желаю вам мужества и сил, чтобы это пережить сейчас. Мы все будем молиться, чтобы это поскорее закончилось. Мы не выбирали этот путь. И мы правда не хотим войны с вами», — добавила российская модель.

Напомним, ранее певица Лолита Милявская призвала дипломатов скорее урегулировать отношения между Россией и Украиной.

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