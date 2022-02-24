Валерию Гергиеву собираются запретить выступать в Ла Скала из-за ситуации на Донбассе

Специальная операция на Донбассе грозит России целым рядом санкций со стороны стран Запада. И одна из них уже коснулась мира высокого искусства.

Речь идет о российской опере «Пиковая дама», которая отправилась на гастроли в знаменитый итальянский театр Ла Скала. Мэр города Милана и по совместительству председатель совета директоров театра Джузеппе Сала заявил журналистам, что потребовал от прославленного дирижера Валерия Гергиева занять четкую позицию против операции России на Донбассе. В противном случае именитая площадка откажется от участия маэстро в постановках «Пиковой дамы», запланированных на период с 5 по 13 марта.

Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA. Ответ Гергиева в тексте новости не приводится.

Напомним, всемирно известный дирижер Валерий Гергиев является худруком и генеральным директором Мариинского театра. Итальянцы знают, что он достаточно близок к президенту России.

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