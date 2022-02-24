«Все закончится хорошо»: Лолита Милявская призвала дипломатов разрешить ситуацию на Украине

Артистка рассказала о своей новой песне на фоне событий в Донбассе.

Исполнительница Лолита Милявская попросила граждан России и Украины не паниковать. Знаменитость верит, что дипломатам обеих стран удастся прийти к мирному соглашению.

Лолита призналась, что после начала специальной операции на Украине заволновалась. У артистки там осталась семья. Однако вскоре певица успокоила себя. Об этом Лолита просила и остальных.

«В связи с тем, что моя семья в Киеве, я, честно, сначала запаниковала, но потом с ними поговорила. Они не паникуют. Все уверены, что скоро все закончится хорошо. Не поддавайтесь панике», — высказалась Лолита в личном микроблоге.

Также Милявская вспомнила о своей новой песне и клипе на нее. Лолита призналась, что над ее последними творческими проектами трудились специалисты как из России, так и из Украины. Таким способом знаменитость показала, как мирно могут сосуществовать два братских народа.

Напомним, ранее актер Максим Виторган поддержал всех, кто находится на Украине. Бывший муж Ксении Собчак очень хочет жить на планете мира и добра.

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