«Огромные соболезнования ему»: Ярмольник переживает за Тодоровского, который недавно потерял жену

Леонид Ярмольник посочувствовал Валерию Тодоровскому. Знаменитость считает режиссера своим наставником и близким другом, который недавно столкнулся с тяжелым горем.

Напомним, десятого февраля в семье Валерия Тодоровского случилась трагедия. Умерла жена создателя фильма «Стиляги». Актрисе Евгении Брик было всего 40 лет. Избранница Тодоровского долгое время скрывала даже от друзей смертельный диагноз.

В последнее время Валерий Тодоровский находится с дочерью в США. Его приятель Леонид Ярмольник поддерживает связь с режиссером. Артист скорбит вместе с другом.

«Я смотрю то, что мне советует Валера, он как наставник. Тодоровский обладает вкусом и избирательностью. Режиссер, который никогда не подводит зрителей, мне все его фильмы очень нравятся. 25 лет с ним сотрудничаю. Огромные соболезнования ему… Я перед выходом в эфир с ним разговаривал по телефону», — заявил Ярмольник в YouTube-шоу «Антонимы».

Напомним, что также Леонид Ярмольник высказался о том, кто может заменить Александра Маслякова в роли ведущего КВН.

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