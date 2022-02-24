«Знают только о трех моих мужчинах»: Айза боится, что сыновья посчитают ее легкомысленной

Телеведущая переживает за свою репутацию в глазах собственных детей.

Бывшая жена исполнителя Гуфа — Айза — заявила о своем главной страхе. Знаменитость пытается не допустить, чтобы сыновья осудили ее за частую смену кавалеров.

Айза — одна из самых открытых звезд. Бизнесвумен не боится откровенных фото и историй о себе. Телеведущей все равно, что подумают о ней фолловеры. Однако осуждение со стороны детей Айза не выдержит.

Именно поэтому Айза-Лилуна Ай скрывает от своих сыновей Сами и Элвиса ухажеров. На вопрос ведущего программы «Детектор» Марка Бартона о страхе стать легкомысленной в глазах детей знаменитость дала положительный ответ.

«Да, это мой страх. Поэтому дети знают только о трех моих мужчинах — двух мужьях и Олеге Майами. Домой я никого не привожу», – призналась Айза-Лилуна в эфире шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!».

Напомним, ранее Айза рассказала, почему избавилась от третьего ребенка на втором месяце беременности. У артиста Олега Майами мог родиться ребенок. Однако Айза не была уверена в финансовой стабильности бывшего партнера. Поэтому так и не родила от Майами.

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