«Посмотрите на эту богиню!»: Нетребко в пальто-халате и платке вabushka style встретилась с Киркоровым

Оперная дива приехала в Москву. После концерта она встретилась с королем отечественной эстрады в ресторане.

Анна Нетребко не скрывает, что у нее рабочий график расписан на год вперед. Она живет в Вене, но также у нее есть квартира в Нью-Йорке. Примечательно, что даже во время разъездов певица успевает уделять время сыну Тьяго.

Недавно она провела несколько недель в Италии, где не только выступала, но и успевала гулять по Неаполю. А на днях на частном самолете звезда прилетела в Москву.

23 февраля Нетребко дала концерт в Барвихе. Она выступила с мужем Юсифом Эйвазовым. Примечательно, что оперная дива появилась на публике в роскошном платье со шлейфом. Она очаровала зрителей.

А вот после выступления ее встретили поклонники. Анна предстала в черном пальто-халате и белом платке, который повязала на голову. Эвелина Хромченко назвала этот тренд вabushka style.

В ресторане оперная дива встретила Филиппа Киркорова. Они дружат уже много лет. За столиком певица сидела в трикотажном платье мидакси с жемчужинами. Она прижалась к плечу коллеги. С ним был и Юсиф.

«Как еще может заканчиваться вечер 23 февраля? В кругу кого может закончиться вечер? Только с королевой оперной сцены и королем. Посмотрите на эту богиню! Посмотрите, какая красавица!» — заявил король отечественной эстрады. «Я соскучилась!» — отметила Нетребко. «И я соскучился ужасно! Как можно разлучаться на столько!» — добавил Киркоров. «Анечка, Юсиф, кто в маске Лошади?» — поинтересовался он.

Напомним, что он является председателем членов жюри в шоу «Маска». Недавно стартовал новый сезон проекта. А ранее в нем участвовал муж оперной дивы.

«Я еще не успел проанализировать», — заверил Эйвазов. «Надо выгонять срочно», — решил Филипп Бедросович.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего классные», «Очень красивые все», «Приятно, когда снова приезжаете к нам», «Классная какая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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