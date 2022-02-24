«Посмотрите на эту богиню!»: Нетребко в пальто-халате и платке вabushka style встретилась с Киркоровым

Анна Нетребко не скрывает, что у нее рабочий график расписан на год вперед. Она живет в Вене, но также у нее есть квартира в Нью-Йорке. Примечательно, что даже во время разъездов певица успевает уделять время сыну Тьяго.
Недавно она провела несколько недель в Италии, где не только выступала, но и успевала гулять по Неаполю. А на днях на частном самолете звезда прилетела в Москву.
23 февраля Нетребко дала концерт в Барвихе. Она выступила с мужем Юсифом Эйвазовым. Примечательно, что оперная дива появилась на публике в роскошном платье со шлейфом. Она очаровала зрителей.
А вот после выступления ее встретили поклонники. Анна предстала в черном пальто-халате и белом платке, который повязала на голову. Эвелина Хромченко назвала этот тренд вabushka style.
В ресторане оперная дива встретила Филиппа Киркорова. Они дружат уже много лет. За столиком певица сидела в трикотажном платье мидакси с жемчужинами. Она прижалась к плечу коллеги. С ним был и Юсиф.
«Как еще может заканчиваться вечер 23 февраля? В кругу кого может закончиться вечер? Только с королевой оперной сцены и королем. Посмотрите на эту богиню! Посмотрите, какая красавица!» — заявил король отечественной эстрады.
«Я соскучилась!» — отметила Нетребко.
«И я соскучился ужасно! Как можно разлучаться на столько!» — добавил Киркоров.
«Анечка, Юсиф, кто в маске Лошади?» — поинтересовался он.
Напомним, что он является председателем членов жюри в шоу «Маска». Недавно стартовал новый сезон проекта. А ранее в нем участвовал муж оперной дивы.
«Я еще не успел проанализировать», — заверил Эйвазов.
«Надо выгонять срочно», — решил Филипп Бедросович.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего классные», «Очень красивые все», «Приятно, когда снова приезжаете к нам», «Классная какая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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