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«Они пытались убить меня»: Бритни Спирс обвинила своих менеджеров в покушении

Певица раскрыла имена девушек, которые работали в ее команде и угрожали ей расправой.

«Они пытались убить меня»: Бритни Спирс обвинила своих менеджеров в покушении
Бритни Спирс. Фото: Globallookpress.com

Бритни Спирс давно стала кумиром миллионов людей по всему миру. Американская певица обрела популярность в юном возрасте. Однако в ее жизни потом было много проблем. Многие помнят, как она побрилась налысо.

Не так давно блондинка избавилась от многолетней опеки собственного отца Джейми Спирса. Теперь артистка удивляет поклонников смелыми видео, которые публикует в соцсети. Также она стала делиться ужасающими историями из своей жизни.

На этот раз звезда сообщила, что на нее покушались менеджеры. Бритни написала в Instagram, что собирается подать в суд на своих бывших сотрудников из компании TriStar Entertainment. Спирс уверена, что ее намеревались убить. Она не уточняет, в каком году это было, но, исходя из ее слов, можно предположить, что события происходили в 2019 году, когда ее поместили в психиатрическую клинику.

Фото: instagram.com/britneyspears/

«Я думаю, они пытались меня убить… Я по сей день верю: это именно то, что они пытались сделать… но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной! Я пережила все это, и я все это помню!» — заявила звезда.

Неизвестно, по каким причинам спустя несколько часов свой пост Бритни удалила.

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