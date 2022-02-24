Анна Седокова призналась, что могла развестись с третьим мужем

С баскетболистом Янисом Тиммой певица почти два года.

Исполнительница Анна Седокова заявила, что чуть не развелась с Янисом Тиммой.

Впервые Седокову увидели вместе со светловолосым баскетболистом в 2019 году на отдыхе в Турции. А через год артистка вышла замуж за спортсмена.

Седокова показывает в своем Instagram идеальную картинку семейной жизни с третьим мужем. Поклонники Анны не догадывались, что у пары возникают серьезные конфликты.

Недавно Седокова призналась, что они с мужем неоднократно задумывались о разводе.

«Мы бы могли расстаться сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячу раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал суперскорость», — отметила Анна в личном микроблоге.

Напомним, ранее Анна Седокова пожаловалась на нянь для своего сына Гектора. Знаменитость никак не может найти ответственного работника, который бы не требовал от нее большой зарплаты и с любовью относился к детям.

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